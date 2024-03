„Oppenheimer” intră pe rețelele de streaming. Unde poate fi văzut cel mai bun film al anului trecut

Serialele „Sexy Beast”, „Mary & George” şi filmele „Oppenheimer” şi „Champions” vor avea premiera luna aceasta pe SkyShowtime.

Seriale premiere

"Sexy Beast", din 7 martie

James McArdle („Mare of Easttown”, „Angels in America”) joacă rolul lui Gal Dove, iar Emun Elliott („The Rig”, „The Gold”) îl interpretează pe Don Logan - cei mai buni prieteni şi hoţi din provincie care duc o viaţă prosperă în estul Londrei anilor ‘90. Sarah Greene („Bad Sisters”, „Normal People”) o interpretează pe Deedee Harrison, o vedetă fascinantă din filme pentru adulţi, al cărei obiectiv de a-şi controla propriul destin, dar şi povestea de dragoste cu Gal Dove, o pun în pericol. Stephen Moyer („Shots Fired”, „True Blood”) este Teddy Bass, un personaj viclean şi periculos, în ascensiune în lumea mafiotă, care îi atrage pe Gal şi Don în reţeaua sa de criminali, iar Tamsin Greig („Episodes”, „Friday Night Dinner”) este Cecilia, formidabila soră mai mare al lui Don, care suferă de posesivitate patologică.

„Mary & George”, din 8 martie

Mary & George este inspirat din incredibila poveste reală a lui Mary Villiers (Julianne Moore), care l-a crescut pe atrăgătorul şi carismaticul său fiu, George (Nicholas Galitzine), cu scopul ca acesta să-l seducă pe regele James I şi să devină puternicul său amant. Punând la cale intrigi scandaloase, cei doi şi-au croit un drum care a pornit cu modestie, până când au devenit cele mai bogate, cu cele mai multe titluri şi mai influente persoane din istoria curţii engleze. Iar când Anglia s-a aflat sub ameninţarea unei invazii spaniole şi a frământărilor sociale interne, miza a fost şi mai mare. „Mary & George” este o psihodramă istorică extrem de curajoasă despre o mamă şi fiul său imoral care au complotat, sedus şi chiar ucis pentru a cuceri curtea Angliei şi patul regelui James I.

Seriale continuări

„The Envoys (Los Enviados)”, din 15 martie

În al doilea sezon, preoţii Pedro Salinas (Méndez) şi Simón Antequera (Silvestre) pătrund într-o reţea de mistere şi crime dintr-o mănăstire din Galicia. Trei călugăriţe oarbe depun mărturie despre un presupus miracol şi astfel lupta dintre minciună şi credinţă escaladează. În timp ce preoţii îşi aprofundează cercetările, tragedia loveşte odată cu dispariţia bruscă a gazdei lor, Joaquin. Prinşi acum într-o dublă investigaţie, preoţii nu se confruntă doar cu un adevăr mistic, ci şi cu unul mult mai lumesc. Pe măsură ce bătălia dintre înşelăciune şi credinţă escaladează, sezonul promite să ofere o fuziune electrizantă de mister, crimă şi senzaţii tari.

„HALO”, săptămânal

De la creatorul şi producătorul executiv David Wiener (Brave New World), serialul are loc în universul care a debutat în 2001, odată cu lansarea primului joc „Halo” pentru Xbox. Adaptarea cinematografică prezintă un conflict epic din secolul al XXVI-lea între umanitate şi o ameninţare extraterestră cunoscută sub numele de Convenant. Serialul „Halo” reuneşte poveşti profund personale cu acţiune, aventură şi o imagine fantastică asupra viitorului.

„Ted”

Bazat pe blockbusterul de succes şi pe continuarea purtând semnătura lui Seth MacFarlane, creatorul Family Guy, despre un îndrăgit ursuleţ de pluş care prinde viaţă ca urmare a unei dorinţe din copilărie, Ted este un serial de comedie de jumătate de oră, hazliu şi insolent, care spune povestea lui John Bennett, un adolescent din Boston şi a celui mai bun prieten al lui, obraznicul ursuleţ de pluş, Ted. Acţiunea are loc în anii ‘90, după ce momentul său de glorie a trecut, când Ted este nevoit să se înscrie la liceu alături de cel mai bun prieten al său, John, experimentând plusurile şi minusurile vieţii de adolescent... când afumat, când conştient.

„The Lovers”, săptămânal

O poveste de dragoste despre doi oameni care par a fi cu totul nepotriviţi unul pentru celălalt - dar dacă, de fapt, ar fi cu totul potriviţi? Janet (Roisin Gallagher) este o angajată într-un supermarket din Belfast, foarte vorbăreaţă şi amuzantă, căreia nu prea îi pasă de nimic, nici măcar de viaţa ei. Seamus (Johnny Flynn) este un stimat jurnalist de radio, ancorat în politică, care aparent duce o viaţă perfectă în Londra, alături de iubita sa celebră. Când Seamus intră în lumea lui Janet (la propriu, sărind gardul casei şi ajungând în curtea ei), cei doi intră instantaneu în conflict. Ulterior se simt atraşi unul de celălalt şi, în curând, devine tot mai clar faptul că se îndrăgostesc.

„The Woman in the Wall”

„The Woman in the Wall” prezintă povestea unuia dintre cele mai şocante scandaluri din Irlanda - instituţiile brutale cunoscute sub numele de The Magdalene Laundries. Lorna Brady (Ruth Wilson) este o femeie din Kilkinure, un mic oraş fictiv, care se trezeşte într-o dimineaţă cu un cadavru în casă. Speriată, Lorna nu ştie cine este femeia moartă şi nici nu ştie dacă ea însăşi ar putea fi responsabilă pentru aparenta crimă... Asta pentru că Lorna suferă, de mult timp, de crize extreme de somnambulism, care s-au manifestat din perioada în care a fost încarcerată în mânăstirea Kilkinure.

Filme

„Champions”, din 15 martie

Woody Harrelson (Zombieland) joacă în povestea unei călătorii amuzante şi emoţionante a unui fost antrenor de baschet din liga secundă, căruia, după o serie de ghinioane, instanţa îi cere să antreneze o echipă Special Olympics. Chiar dacă, iniţial, este sceptic cu privire la potenţialul echipei, el realizează rapid că aceasta poate ajunge mai departe decât şi-au imaginat vreodată. Bazat pe filmul spaniol „Campeones”, câştigător al premiului Goya în 2018,

această adaptare este realizată de regizorul de comedie Bobby Farrelly („Dumb & Dumber”).

„Oppenheimer”, din 21 martie

Emblematicul cineast Christopher Nolan („The Dark Knight Trilogy”, „Interstellar”, „Tenet” şi „Inception”) a realizat prima sa dramă biografică, despre rolul fizicianului genial J. Robert Oppenheimer în crearea bombei atomice şi despre paradoxul cutremurător generat de descoperirea sa: acela de a pune în pericol lumea pentru a o salva. Cu Cillian Murphy în rolul legendarului om de ştiinţă, această poveste memorabilă beneficiază de o distribuţie extraordinară

de vedete precum Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Josh Hartnett, Florence Pugh, Josh Peck şi Rami Malek, câştigător al premiului Oscar.

„Please Don’t Destroy: The Treasure of Foggy Mountain”, din 24 martie

Remarcabilii comici din „Saturday Night Live”, Martin Herlihy, John Higgins şi Ben Marshall – bine-cunoscuţi sub numele trioului de comedie „Please Don’t Destroy” - au scris scenariul şi au jucat în „Please Don’t Destroy: The Treasure of Foggy Mountain”. Produsă de Judd Apatow şi narată de John Goodman, comedia îi prezintă pe cei mai buni prieteni din copilărie, Ben, Martin şi John, care pornesc într-o aventură în sălbăticie pentru a găsi o comoară preţioasă pierdută. Însă călătoria lor nu este deloc simplă, iar pe parcurs dau peste nişte urşi fără păr, întâlnesc câţiva pădurari băgăcioşi (Meg Stalter şi X Mayo) şi un lider ipocrit al unui cult (Bowen Yang). Vedeta comediei Conan O’Brien îl joacă pe tatăl lui Ben.

„Strays”, din 24 martie

Se spune că cel mai bun prieten al omului este câinele, dar ce se întâmplă dacă omul este un ticălos? În cazul acesta, ar fi timpul pentru o dulce răzbunare, în stil câinesc. Un câine abandonat face echipă cu alţi câini fără stăpân pentru a se răzbuna pe proprietarul ticălos care l-a părăsit, în această comedie animată produsă de Phil Lord şi Chris Miller, duetul câştigător al Premiului Oscar („Spider-Man: Into the Spider-Verse”). Cu o distribuţie plină de vedete, inclusiv Will Ferrell, Jamie Foxx, Will Forte, Randall Park şi Isla Fisher.