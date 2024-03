”Oppenheimer”, filmul cu 7 premii Oscar, va fi disponibil pe o platformă din România. Data lansării

"Oppenheimer", filmul cu un enorm succes de casă despre cursa pentru fabricarea primei bombe atomice, a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun film, transmite Reuters.

Rolul fizicianului J. Robert Oppenheimer din producţia regizată de Christopher Nolan este interpretat de actorul irlandez Cillian Murphy. Murphy a câştigat Oscarul pentru cel mai bun actor, iar Nolan pe cel pentru regie.

O dramă de 3 ore despre ştiinţă şi politică dar şi despre responsabilitate morală, "Oppenheimer" s-a impus şi ca un veritabil succes de box office, cu încasări de 953,8 milioane de dolari, pe lângă aprecierile criticilor.

La această categorie au mai fost nominalizate filmele "American Fiction" (producători Ben LeClair, Nikos Karamigios, Cord Jefferson şi Jermaine Johnson), "Anatomy of a Fall" (Marie-Ange Luciani şi David Thion), "Barbie" (David Heyman, Margot Robbie, Tom Ackerley şi Robbie Brenner), "The Holdovers" (Mark Johnson),

"Killers of the Flower Moon" (Dan Friedkin, Bradley Thomas, Martin Scorsese şi Daniel Lupi), "Maestro" (Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning şi Kristie Macosko Krieger), "Past Lives" (David Hinojosa, Christine Vachon şi Pamela Koffler), "Poor Things" (Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos şi Emma Stone) şi respectiv "The Zone of Interest" (James Wilson).

”Oppneheimer”, filmul care a luat în total 7 premii Oscar va fi disponibil pentru vizionare în România în exclusivitate pe platforma de streaming SkyShowtime din 21 martie.

‘OPPENHEIMER’ has won 7 #Oscars • Best Picture • Best Director (Christopher Nolan) • Best Actor (Cillian Murphy) • Best Supporting Actor (Robert Downey Jr.) • Best Original Score • Best Cinematography • Best Film Editing pic.twitter.com/YlyYz6isA6 — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) March 11, 2024

