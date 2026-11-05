Telefoanele cu baterii care țin zile întregi ar putea deveni noua modă. Oppo pregătește un model cu o capacitate uriașă

Oppo pregătește un smartphone care ar putea funcționa mai multe zile fără să fie încărcat. Compania chineză testează un model cu o baterie de 12.000 mAh, o capacitate mult peste cea întâlnită pe majoritatea telefoanelor obișnuite, potrivit unor informații apărute în documentele de certificare.

Dispozitivul, identificat prin numărul de model PNC110, a primit certificarea Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației din China (MIIT). Documentele indică o baterie cu o capacitate nominală de 11.640 mAh, care ar urma să fie comercializată drept una de 12.000 mAh.

Dacă informațiile se confirmă, noul telefon va avea o baterie cu 20% mai mare decât cea a modelului Oppo A7 Pro Max și cu 50% peste capacitatea versiunii chinezești Oppo Find X10 Pro Max.

Deși o baterie atât de mare ar putea sugera un telefon foarte gros, noile tehnologii permit producătorilor să crească autonomia fără să mărească exagerat dimensiunile dispozitivelor.

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De ce producătorii de telefoane încep să pună accent pe baterii tot mai mari

Oppo nu este singura companie interesată de această direcție. Și Honor ar pregăti un smartphone cu o baterie de 12.000 mAh, semn că producătorii chinezi concurează tot mai mult pentru a oferi o autonomie extinsă.

Această tendință apare într-o perioadă în care creșterea costurilor pentru memoria RAM și spațiul de stocare pune presiune pe prețurile telefoanelor, în special în segmentul de gamă medie.

Unii producători au început să reducă anumite specificații pentru a controla costurile. De exemplu, Samsung Galaxy A27 5G a fost lansat la un preț cu peste 20% mai mare decât predecesorul său, deși a primit reduceri la nivelul dotărilor.

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