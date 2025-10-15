Oprah Winfrey vine în România. Vedeta americană, cap de afiș la Brand Minds

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 12:05
304 citiri
Oprah Winfrey vine în România. Vedeta americană, cap de afiș la Brand Minds
Oprah Winfrey FOTO Facebook/ Oprah Winfrey

Bucureștiul se pregătește să găzduiască unul dintre cele mai așteptate evenimente de business din Europa Centrală și de Est. În septembrie 2026, Romexpo va fi scena Brand Minds, conferința care aduce în capitală lideri, antreprenori și specialiști din întreaga lume.

Pentru prima dată în România, celebra Oprah Winfrey va urca pe scenă, oferind participanților o ocazie rară de a învăța direct de la una dintre cele mai influente femei ale lumii.

„Supranumită «Queen of All Media», Oprah Winfrey este totodată și una dintre cele mai influente femei din SUA. Cu un mesaj constant despre responsabilitatea personală și puterea de a îmbunătăți lumea, ea a redefinit rolul televiziunii, a inspirat milioane de oameni și a creat un model de leadership bazat pe autenticitate, empatie și curaj”, spun organizatorii evenimentului.

Debutul ei în cinematografie, cu rolul din „The Color Purple” (1985), regizat de Steven Spielberg, i-a adus o nominalizare la Premiile Oscar și a marcat începutul unei cariere impresionante. Timp de 25 de sezoane, Oprah a revoluționat televiziunea prin „The Oprah Winfrey Show”, iar în 1996 a lansat clubul de carte „Oprah”, care a influențat masiv piața editorială. În plus, inițiativa „Oprah’s Angel Network” a finanțat proiecte caritabile globale, recompensate cu numeroase premii.

Pe lângă Oprah, la București va veni și Seth Godin, legendă a marketingului la nivel mondial, recunoscut pentru modul în care deciziile de cumpărare sunt influențate într-o eră a opțiunilor infinite. Autor a 21 de cărți bestseller traduse în 40 de limbi, Seth Godin a fost inclus în Direct Marketing Hall of Fame și Marketing Hall of Fame, iar blogul său este considerat unul dintre cele mai populare din lume.

Brand Minds 2026, ajuns la cea de-a 12-a ediție, se va desfășura pe 16 și 17 septembrie și va reuni peste 5.000 de participanți din peste 50 de țări. Alături de vedetele internaționale, conferința va găzdui și experți de renume în leadership și strategie. Pe 16 septembrie, Loredana Pădurean, profesor premiat la MIT și Boston Northeastern University, va oferi soluții pentru construirea echipelor de top în era muncii hibride, folosind cadrul său „Smart Skills”. Stéphane Garelli, expert în economie globală și fondator al IMD World Competitiveness Center, va analiza strategiile prin care națiunile și companiile prosperă în contextul economic actual.

Pe 17 septembrie, Costas Markides, profesor de strategie de business la London Business School, va susține un Business Strategy Masterclass despre construirea unei companii reziliente într-un mediu de schimbare continuă.

”Oracolul” Dragomir a mai făcut o profeție. Se va califica sau nu România la Campionatul Mondial?
”Oracolul” Dragomir a mai făcut o profeție. Se va califica sau nu România la Campionatul Mondial?
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Am făcut TOATE calculele: de ce rezultate are nevoie România pentru a fi în urna a doua la barajul pentru Mondial ANALIZĂ
Am făcut TOATE calculele: de ce rezultate are nevoie România pentru a fi în urna a doua la barajul pentru Mondial ANALIZĂ
Echipa națională a României este calificată deja la barajul pentru Campionatul Mondial, însă mai duce o luptă, aceea pentru urna din care va face parte. Dacă de urna 1 nu ne putem atinge,...
#Oprah Winfrey, #Romania, #business, #romexpo , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Operatiune uriasa de evacuare in 40 de orase ucrainene. Familiile cu copii trebuie sa paraseasca imediat casele
a1.ro
Cati ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit varsta
DigiSport.ro
Gigi Becali a primit pe strada Noul Testament si dupa cateva secunde a facut un gest neasteptat

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Oprah Winfrey vine în România. Vedeta americană, cap de afiș la Brand Minds
  2. România va investi 20 de milioane de lei pentru a pregăti 800 de medici în lupta cu cancerele rare. Anunțul Ministerului Sănătății
  3. Bărbatul cu cel mai lung nume din lume. Îți trebuie 20 de minute să rostești cele peste 2.200 de cuvinte FOTO
  4. Ce se întâmplă în creierul tău atunci când îți schimbi părerea, potrivit neuroștiinței
  5. Lista medicamentelor care cresc riscul de cancer chiar și mult timp după ce o persoană încetează să le mai ia
  6. Horoscop zilnic. Miercuri, 15 octombrie. Zodia care ar putea câștiga niște bani
  7. Bancul zilei: Ce vrea un bărbat de la Dumnezeu
  8. Festivalul din România care riscă să fie anulat din cauza unei ordonanțe ce poate paraliza lumea artistică
  9. Mitul echilibrului între viața personală și profesională. Un CEO dezvăluie cum muncesc liderii de top: "Desigur, există costuri"
  10. Ce să mănânci pentru a ameliora constipația cronică: „O văd la copii mici, la școlari, la adulți. Deci este ceva comun”