Prima reactie de la Palatul Buckingham, dupa interviul lui Harry si Meghan Markle: "Vor fi intotdeauna membri ai familiei"

Intr-o declaratie, Palatul a transmis ca "amintirile pot fi diferite", dar problemele sunt "luate foarte in serios".Palatul a afirmat ca familia regala este "intristata" sa afle cat de provocatori au fost acesti ani pentru cuplu."Harry, Meghan si Archie vor fi intotdeauna membrii iubiti ai familiei", se arata in comunicat.In cadrul unui interviu acordat de Meghan Markle si printul Harry prezentatoarei vedete Oprah Winfrey, ducesa de Sussex a declarat ca unii membri ai familiei regale si-au exprimat ingrijorarea cu privire la culoarea pielii pe care urma sa o aiba bebelusul, in prezent in varsta de doi ani.Printul Harry i-a spus prezentatoarei ca aceste declaratii nu au fost facute de catre regina sau de printul consort.El nu a precizat identitatea persoanei care a deschis acest subiect, "dar a vrut sa se asigure ca eu stiu (...) ca nu este vorba nici despre bunica sa si nici despre bunicul sau", a declarat prezentatoarea emisiunii CBS "This Morning".Meghan Markle - care este metisa - a declarat ca sotul sau i-a dezvaluit ca anumiti membri ai familiei regale si-au exprimat ingrijorarea fata de culoarea pe care urma sa o aiba pielea copilului lor, pe cand era insarcinata cu Archie, care implineste doi ani in mai.