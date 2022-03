Consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak a postat o declarație pe Twitter în care precizează ca viitoarele negocieri cu Rusia ar putea aduce un rezultat concret în privința războiului.

De asemenea, Leonid Sluţki, membru al delegaţiei ruse de negocieri, a declarat că există ”progrese semnificative” în negocierile cu Ucraina, potrivit agenţiei de presă rusă RIA

Într-un videoclip postat pe Twitter, Podoliak a spus că Rusia ”devine mult mai receptibilă la poziţia ucraineană” şi ”a început să discute constructiv”.

”Propunerile noastre sunt pe masă. Sunt foarte dure. Printre acestea, retragerea trupelor, încetarea focului. Nu vom renunţa la niciun punct, din principiu”, a subliniat Podoliak.

”Să clarificăm lucrurile. În cadrul negocierilor FR (Federaţia Rusă) nu dă ultimatumuri, ci ascultă cu atenţie propunerile noastre. Ucraina nu va renunţa la niciuna dintre poziţii. Cererile noastre sunt - sfârşitul războiului şi retragerea trupelor FR. Văd că există înţelegere şi un dialog”, a mai menţionat el.

