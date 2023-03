Guvernul încearcă să optimizeze veniturile fiscale - TradeVille

Guvernul încearcă să optimizeze veniturile fiscale

Guvernul va reduce in mod etapizat distorsiunile si stimulentele fiscal excesive, in principal pentru impozitele pe venit si profit si pentru contribuțiile sociale obligatorii. Astfel, prin componenta de reforma fiscala din PNRR, se urmărește alinierea sistemului de impozitare cu perspectivele de dezvoltare economica si îmbunătățirea structurii veniturilor fiscale. Astfel, una dintre masurile de baza prevăzute de guvern o reprezintă extinderea bazei de impozitare pentru CASS, prin stabilirea obligației de plata asupra tuturor veniturilor obținute de persoanele fizice. Noua măsura urmează a fi implementata începând cu primul trimestru al anului 2025. (Sursa: Economica)

Numărul Locurilor De Munca Vacante În Creștere

In anul 2022, numărul mediu anual al locurilor de munca vacante a crescut cu peste 5% fata de anul anterior, pana la 45,100. Astfel, sectorul bugetar a deținut 23% din numărul mediu anual al locurilor de munca vacante, cele mai mari valori regăsindu-se in administrația publica si sectorul de sănătate si asistenta sociala. La polul opus, cele mai scăzute valori au fost înregistrate in tranzacții imobiliare si industria extractiva. Din punct de vedere al grupelor majore de ocupații, cea mai mare valoare a numărului mediu anual al locurilor de munca vacante s-a înregistrat in rândul specialiștilor in diverse domenii, (13,300 locuri vacante) iar cea mai redusă disponibilitate a cererii de forța de munca se regăsește in rândul lucrătorilor calificați in agricultura, silvicultura si pescuit. (Sursa: INS)

Vânzările De Locuințe În SUA, În Creștere

Asociația Naționala a Agenților Imobiliari (NAR) a anunțat ca indicele vânzărilor de locuințe in așteptare, bazat pe contractele semnate, a crescut cu 0.8% in februarie 2023, atingând cel mai înalt nivel din august 2022 pana in prezent, in ciuda unui nivel ridicat al ratelor de dobânda. De asemenea, vânzările de case in așteptare au crescut cu 21.1% in februarie 2023 comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Conform asociației bancherilor ipotecari, numărul cererilor de credite pentru cumpărarea unei locuințe a crescut pentru a patra săptămâna consecutiv, cu 2%, impulsionat de încetinirea semnificativa a creșterii preturilor locuințelor din ultimele luni. (Sursa: Reuters)

China Deschide Porțile Companiilor Străine

Conform premierului chinez, China încearcă sa deschidă si sa consolideze economia chineza, puternic afectata de pandemia Covid, prin încercarea de a atrage cat mai multe companii străine. Astfel, masurile drastice de reglementare ar urma sa se ușureze pentru a stimula si sprijini accesul întreprinderilor private. Pentru acest an, China si-a stabilit un obiectiv modest de creștere cu 5% a PIB, sub estimările Fondului Monetar International, după ce obiectivul de creștere economica de 5.5% pentru 2022 a fost ratat. (Sursa: Reuters)

OMV Petrom Preț curent 0.4580 RON ( -0.65% ) MCap 28.5B P/E 2.7707

In aceasta săptămâna, parlamentul roman a aprobat OUG 186/2022, prin care s-a modificat legea privind contribuția de solidaritate de 60% din profiturile suplimentare ale companiilor din sectorul energiei, cu scopul de a include si OMV Petrom la plata taxei. Astfel, printre amendamentele admise sunt modificările la determinarea ponderii in cifra de afaceri avuta principalele activități ale companiilor energetice, astfel încât, chiar si o societate cu activități diversificate, precum OMV Petrom, sa se poată încadra la plata contribuțiilor suplimentare. Compania a reacționat dur la aceste modificări, subliniind faptul ca amendamentele introduse cu privire la aplicabilitatea retroactiva a legii încalcă principiile Constituției României. (Surse: Profit.ro (1);Profit.ro (2))

Romgaz Preț curent 38.15 RON ( -0.13% ) MCap 14.7B P/E 5.78

Romgaz a anunțat ca, in cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 29 martie 2022, a fost aprobata încheierea unui contract de achiziție privind finalizarea lucrărilor si punerea in funcțiune a CTE Iernut, prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine pe gaz. Contractul va fi încheiat cu firma spaniola Duro Felguera SA si urmează sa fie semnat de parți. (Sursa: BVB)

Magazin Universal Maramureș Baia Mare Preț curent 0.2440 RON ( -7.92% ) MCap 37.5M

Magazin Universal Maramureș a anunțat ca, in cadrul întrunirii AGEA, acționarii nu au aprobat fuziunea prin absorbție a emitentului cu LCS Imobiliar, Hermes, Parc, Silvania Center si Alcom Invest si nu s-a aprobat nici opțiunea ca emitentul sa fuzioneze doar cu LCS imobiliar. De asemenea, nu s-a aprobat nici autorizarea răscumpărării de acțiuni, in număr maxim de 15.4 mil.. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Preț curent 19.64 RON ( -0.20% ) MCap 13.8B P/E 5.59

Banca Transilvania a anunțat ca Banca Comerciala Romana a agreat împreuna cu Victoriabank din Republica Moldova, vânzarea integrala a acțiunilor deținute de Banca Comerciala Romana in filiala BCR din Chișinău. Victoriabank, societatea in care TLV împreuna cu BERD au dețineri de peste 66%, este a treia banca din Republica Moldova după active, cu aproape 300,000 de clienți activi si 70 de sedii in toata tara. Finalizarea tranzacției este așteptata sa aibă loc in a doua parte a acestui an. BCR Chișinău are peste 13,000 de clienți activi, 110 angajați si patru unități, doua in Chișinău, respectiv cate o unitate in Cahul si Bălti. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Preț curent 15.80 RON (0.96% ) MCap 613M P/E 16.15

Conducerea Sphera Franchise Group, a informat investitorii cu privire la deschiderea unui nou restaurant KFC de tip drive-thru in Giurgiu. Restaurantul va fi operațional începând cu 30.03.2023, fiind primul din Giurgiu si al 98-lea din Romania. (Sursa: comunicat societate)

Șantierul Naval Orșova Preț curent 4.86 RON ( -2.02% ) MCap 55.5M P/E -13.17

Șantierul Naval Orșova a informat piața cu privire la încheierea unui contract extern cu Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. din Olanda, pentru construcția si livrarea unei nave fluviale. Valoarea totala a contractului se ridica la 2.46 mil. EUR, iar termenul de livrare este 30.11.2023. Conform condițiilor de plata prevăzute in contract, la începerea lucrărilor se va achita un avans din valoarea contractului, restul de plata urmând a fi făcut la sosirea navei la locul de predare către beneficiar. (Sursa: comunicat societate)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 207.08 USD (1.47% ) MCap 547B P/E 23.59

Potrivit unor rapoarte din mass-media, Meta Platforms analizează potențiale modificări in politicile sale privind publicitatea personalizata si politica pentru utilizatorii din Europa, in încercarea de a limita impactul viitoarelor reglementari UE asupra activității sale publicitare. Astfel, managementul companiei discuta chiar si o interdicție privind reclamele politice in Europa, din cauza îngrijorărilor ca Facebook si Instagram nu vor putea respecta noile reguli. Știrea vine in contextul in care Meta se confrunta cu un termen limita de conformare cu anumite hotărâri ale Comisiei pentru protecția datelor din Irlanda. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citește).

