Lansarea oficiala a portalului www.OptiuneaGPL.ro

Portalul www.optiuneaGPL.ro, vine ca o incununare a activitatii si eforturilor depuse pentru dezvoltarea domeniul auto GPL in Romania, a grupului de Service-uri GPL specializate pentru montaj GPL, care a contribuit efectiv timp de 13 ani la implementarea in Romania a Catalogului de Kituri GPL dedicate, specializate pe fiecare autoturism si la imbunatatirea acestuia an de an, cu informatii tehnice, privind componenta instalatiilor GPL dar si cu nouatati in ceea e privesc noile modele de autoturisme, ce pot fi echipate cu instalatii GPL.

Optiunea GPL, este portalul, care va face in continuare posibila dezvoltarea domeniului auto GPL, printr-o informare corecta a utilizatorilor de instalatii GPL dar si prin organizarea de seminarii de specialitate, pentru specialistii auto GPL din domeniu. Catalogul online pentru kituri GPL dedicate, pentru fiecare tip de autoturism, este un spatiu de informare pentru utilizatori instalatiei GPL, privind componenta corecta a instalatiei GPL, care se monteaza pe un anumit autoturism dar si un indrumar, privind pretul corect si echilibrat din punct de vedere al serviciilor de montaj instalatii GPL, prestate de catre Service-ul GPL specializat.

Viziunea ROCAR este de a oferi o mobilitate eficienta clientilor nostrii persoane fizice dar si pentru companiile care detin flote la nivel local sau national. Economia de energie sau combustibil este importanta pentru noi toti si imbinata cu protejarea mediului inconjurator, datorita noilor tehnologii in materie de combustibili alternativi, ofera satisfactie societatii noastre. Prin combinarea noilor tehnologii in domeniul auto GPL sau CNG, cu un autoturism Hybrid, economia obtinuta de utilizator este de neegalat iar reducerea emisiilor de dioxid de carbon se realizeaza in doua randuri, o data datorita combustibilului GPL sau CNG si a doua ora prin folosirea unui auturism Hybrid care poate fi deasemenea convertit cu instalatie GPL.

Pentru ca ne respectam clientii si partenerii, redam acestora satisfactie in utilizarea combustibililor alternativi. Am creat un sistem de control al calitati la nivel national atat pentru alegerea tipului de instalatie GPL dar si pentru realizarea montajului conform standardelor celor mai de seama producatori in domeniu. Astfel fiecare utilizator va putea beneficia de un echipament GPL specializat dar si de un montaj de calitate executat de profesionisti in domeniul auto GPL. Am crescut standardele de calitate printr-o mai buna comunicare intre Service-urile Partenere si producatorii de componente, punand la dispozita tuturor Service-urilor partenere materiale tehnice actualizate pentru noile tipuri de autoturisme dar si prin comunicarea stransa a nevoilor din piata auto GPL catre marii producatori de instalatii GPL din domeniu. Pentru a putea raspunde rapid provocarilor tehnice, analizam anual componenta parcului auto national si prin posibilitatile tehnice de care dispunem dezvoltam pentru fiecare tip de autoturism o reteta optima, astfel incat satifactia clientilor nostrii sa fie garatanta.

"Dezvoltam pas cu pas domeniul auto GPL, cu rabdare si prin cresterea continua a abilitatilor tehnice ale reprezentantilor nostri locali. Reteaua Rocar este formata din service-uri specializate pentru montaj GPL care intrunesc cerintele si conditiile aprobate de catre furnizorii nostri externi, iar personalul de la montaj detine tehnica necesara, dobandita prin experienta si prin participarea la trainigurile oferite de catre furnizorii nostri sau de catre tehnicienii Rocar SION" - Ioan Moraru, Director

Tehnic si Fondator al ROCAR SION

“Fondatorii portalului OptiuneaGPL.ro si a companiei ROCAR SION impreuna cu service-urile GPL specializate pentru montaj, vor milita in continuare pentru acces la tehnologie, pentru a putea raspunde noilor provocari in domeniul auto GPL si pentru a realiza conversia de la benzina la GAZ a cat mai multor tipuri de autoturisme de ultima generatie. In continuare combustibilii alternativi precum GPL, GNC, GNL sau H2 vor juca un rol importat la nivel international pentru diminuarea emisiilor de CO2.” Silviu Raicea CEO ROCAR SION

