Când trece România la ora de iarnă în 2025. Va fi mai devreme decât în ultimii ani

În 2025, trecerea la ora de iarnă va avea loc neobișnuit de devreme, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie, cu cinci zile mai devreme decât de obicei. Astfel, ceasurile se vor da înapoi cu o oră, iar ora 04:00 devine ora 03:00. În mod tradițional, schimbarea orei era pentru eficiență energetică, dar acum se păstrează mai mult pentru a se potrivi ritmurilor noastre zilnice, scrie blikk.hu.

De ce se trece mai devreme la ora de iarnă?

Schimbarea orei a fost inițial un răspuns la criza petrolului din anii 1970, cu scopul de a reduce consumul de energie. Deși acest argument nu mai este relevant datorită dezvoltării tehnologiei moderne de iluminat, legislația europeană menține încă practica. Motivul schimbării anticipate din acest an este o caracteristică calendaristică rară, care a avut loc ultima dată în 2014.

În 2025, ultima duminică din octombrie cade pe 26, așa că schimbarea a fost mutată cu o zi mai devreme, în noaptea de 25 spre 26 octombrie. Aceasta nu este o decizie arbitrară, ci rezultatul particularităților calendarului. O situație similară a mai avut loc, de exemplu, în 2008 și 2014, dar data schimbării orei în ultimii ani a fost între 27 și 30 octombrie.

Cum ne afectează schimbarea orei?

Deși resetarea ceasurilor promite o oră în plus de somn, aceasta poate fi o provocare pentru ceasul nostru biologic. În primele zile, pot apărea oboseală, dificultăți de concentrare sau tulburări de somn, în special la copii, vârstnici și cei sensibili la schimbările ritmului somnului.

Experții spun că, pentru a asigura o tranziție lină, merită să schimbați treptat ora de culcare în zilele premergătoare schimbării și să vă expuneți la cât mai multă lumină naturală dimineața. Reducerea timpului petrecut în fața ecranelor și a consumului de cofeină seara poate ajuta, de asemenea.

Ce se va întâmpla cu ora de vară?

Uniunea Europeană dezbate de ani de zile dacă să abolească ora de vară, dar nu a fost luată nicio decizie finală. Așadar, schimbările de oră vor rămâne o parte din viața noastră și va trebui să ne adaptăm la ele de două ori pe an.

