Duminică trecem la "ora de iarnă": ora 4 devine ora 3. Cum este afectat mersul trenurilor

CFR Călători a anunțat că, începând din data de 27 octombrie 2024, transportul feroviar de pasageri va adopta ora Europei de Est, astfel încât ora 4 AM va fi ajustată la ora 3 AM.

Conform unei comunicări transmise marți, 22 octombrie, trecerea la ora Europei de Est, cunoscută și sub denumirea de „ora de iarnă”, nu va afecta programul actual al trenurilor.

„În noaptea de 26/27 octombrie 2024, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale”, precizează CFR Călători.

Conform sursei citate, trenurile de călători care circulă după ora 4 AM, conform orei oficiale de vară, se vor opri în stațiile stabilite pe parcurs, unde vor aștepta până la ora de plecare conform orarului actualizat la noua oră a Europei Orientale. În schimb, trenurile care au de parcurs o distanță scurtă până la destinație își vor continua călătoria până la stația finală.

„Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei de Est oficială se face în aceeaşi zi de 27 octombrie 2024, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare”, explică CFR Călători.

CFR Călători anunță că Informaţii actualizate despre circulaţia trenurilor sunt disponibile la numărul de telefon 0219521 - INFO CFR, pentru traficul intern, în aplicaţia „TRENUL MEU” (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), se introduce numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi se dă click pe Informaţiile disponibile pentru trenul respectiv.

„Obtineţi astfel informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire. Pe site-ul administratorului infrastructurii www.cfr.ro sunt funcţionale şi actualizate permanent camerele web din gările Bucureşti Nord, Aeroport Henri Coandă, Timişoara, Craiova, Braşov, Iaşi, Cluj Napoca şi Constanţa, care indică orele de sosire şi de plecare ale trenurilor. De asemenea, călătorii pot obţine informaţii şi de pe site-ul www.cfrcalatori.ro, la Mers tren trafic intern”, mai menţionează sursa citată.

