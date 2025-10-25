Ora de iarnă 2025: La noapte dormim mai mult cu o oră. Ziua de duminică va fi cea mai lungă a anului

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 11:50
315 citiri
Când trece România la ora de iarnă în 2025 FOTO: freepik.com

În noaptea dintre 25 și 26 octombrie 2025, România va trece la ora de iarnă. Ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar ziua de duminică va fi cea mai lungă a anului, având 25 de ore.

Schimbarea orei are loc de două ori pe an, în martie și octombrie. Ora de iarnă, numită și „ora standard”, marchează revenirea la timpul natural, opusă orei de vară. Odată cu această ajustare, seara va cădea întunericul mai devreme, iar dimineața va fi mai luminoasă.

Sistemul presupune mutarea ceasului cu o oră: primăvara se dă înainte (ora 3:00 devine ora 4:00), iar toamna se dă înapoi, oferind practic o oră în plus de somn.

Medicii avertizează că trecerea la ora de iarnă poate fi dificilă pentru anumite persoane. „Persoanele care au obiceiul să se culce devreme, de exemplu în jurul orei 22:00, pot percepe această schimbare ca fiind mai dificilă. La trecerea la ora de iarnă, starea de somnolență poate apărea mai târziu decât de obicei, iar încercarea de a adormi la ora obișnuită poate fi mai dificilă”, a explicat pentru Digi24 Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atestat în somnologie.

„De aceea, este recomandat să menținem o oră fixă de trezire și să permitem ceasului nostru biologic să își ajusteze treptat ora de culcare”, a adăugat medicul.

Introducerea sistemului de schimbare a orei, cunoscut și ca Daylight Saving Time (DST), a fost inițial o măsură de economisire a energiei. Această practică a apărut pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, când țările europene căutau modalități de a reduce consumul de combustibil și electricitate. În România, schimbarea orei a fost introdusă în 1917 și a fost adoptată permanent din 1979.

