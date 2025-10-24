Când trecem la ora de iarnă. Noaptea în care vom dormi mai mult, dar care poate avea efecte dăunătoare asupra stării de sănătate

România trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025.Tranziție presupune ajustarea ceasurilor cu o oră, de la ora 04:00 la ora 03:00, revenind astfel la timpul standard al Europei de Est (UTC+2). Astfel, 26 octombrie 2025 va fi cea mai lungă zi a anului, având teoretic 25 de ore.

Acest mecanism de schimbare a orei este folosit de România din 1932.

Ora de vară reprezintă o ajustare sezonieră a timpului, utilizată pentru a valorifica mai eficient lumina naturală în lunile calde. Ceasurile sunt date înainte cu o oră, trecând la Eastern European Summer Time (EEST, UTC+3).

Ora de iarnă este considerată însă ora standard. În perioada orei de iarnă, diferenţa dintre ora oficială a României şi Timpul Universal (GMT) va fi de două ore, față de trei ore la ora de vară.

Sistemul cu ora de vară/ora de iarnă a fost adoptat de țările europene în secolul trecut, pentru a economisi energie, mai ales în perioada războiului sau a crizelor de pe piața petrolului apărute în anii 1970.

Benjamin Franklin a sugerat în 1784 această metodă, dar ea a fost aplicată pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, în 1916, de câteva ţări din Europa. Au urmat ani în care introducerea orei de vară a fost propusă de mai multe ori, dar respinsă. Pentru o perioadă mai îndelungată, a fost aplicată şi în SUA, în timpul celui de al Doilea Război Mondial, între 3 februarie 1942 - 30 septembrie 1945.

Introducerea orei de vară a avut ca scop creșterea numărului de ore în care oamenii beneficiază de lumina naturală a Soarelui și a fost extrem de avantajoasă pentru cei care lucrau pe vremuri în agricultură.

Subiectul, în continuă dezbatere de mai mulți ani

Schimbarea sezonieră a orei continuă să fie un subiect de dezbatere la nivel european. Deși Comisia Europeană a propus eliminarea acestei practici, statele membre nu au ajuns încă la un consens, iar decizia finală privind adoptarea permanentă a orei de vară sau de iarnă rămâne la nivel național.

Comisia Europeană (CE) a apărat joi, 23 octombrie, propunerea făcută încă din 2018 de desfiinţarea a schimbării orei, o măsură susţinută în urma unei consultări în întreaga Europă.

Atunci, 84% dintre participanţi - aproximativ patru milioane de persoane - s-au pronunţat în favoarea încetării folosirii acesteia, iar apoi Parlamentul European (PE) a dat undă verde măsurii.

Susţinătorii desfiinţării subliniază impactul negativ al schimbării orei în domeniul sănătăţii sau al accidentelor rutiere în schimbul unor economii de energie devenite modeste, din cauza generalizării iluminatului cu consum scăzut de energie.

Însă măsura nu a fost niciodată implementată, din cauza lipsei unui acord între Cei 27.

Cu ocazia trecerii la ora de iarnă, eurodeputaţii au repus subiectul pe tapet, într-o dezbatere la Strasbourg.

Efecte asupra sănătății

Medicii atrag atenția că schimbarea orei poate influența ritmul biologic, în special în primele zile, când pot apărea stări de oboseală, dificultăți de concentrare și somn mai puțin odihnitor.

Chiar dacă pare o modificare minoră, ajustarea orei poate perturba ritmul circadian și poate influența starea generală de sănătate.

Potrivit unor studii europene, accidentele de muncă sunt mai dese cu 50%, în zilele de luni, după schimbarea orei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru atacurile de cord şi accidentele vasculare cerebrale.

„Schimbarea este dăunătoare pentru persoanele care iau medicamente, deoarece le încurcă programul zilnic de administrare. Pacienţilor mei care iau medicamente de trei ori pe zi le recomand încă din ziua de luni din săptămâna dinaintea schimbării orei să-şi modifice medicaţia înapoi cu 10 minute în fiecare zi. În acest fel, pe măsură ce se obişnuiesc treptat cu noul regim, acesta va fi automat ajustat la noua oră. De asemenea, ne putem modifica ora de culcare cu 15 minute mai devreme în fiecare zi în timpul săptămânii, după schimbarea orei. Toată rutina zilnică se schimbă şi aceasta este o dificultate. Ne culcăm pe aşa-zisa ‘oră veche’ şi ne trezim pe ora ‘nouă’, întotdeauna existând un deficit de o oră, ceea ce este esenţial”, explica psihiatrul bulgar dr. Veselin Gherev.

