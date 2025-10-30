Premierul Bolojan nu are intenția să vină în Parlament, pentru a da explicații despre reducerea numărului de militari americani SURSE

Premierul Ilie Bolojan nu ar avea intenția să se prezinte în fața Parlamentului, pentru a prezenta situația legată de reducerea numărului de militari americani din România, afirmă surse citate de Antena 3 la data de 30 octombrie 2025.

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat, în ziua de joi, 30 octombrie, suplimentarea ordinii de zi a ședinței de plen de luni, 3 noiembrie, cu aprobarea unei solicitări din partea Grupului parlamentar al PSD - aceea de a-l convoca pe premierul Bolojan la "Ora Guvernului", pentru a da explicații referitoare la decizia SUA de a reduce trupele din România.

În Biroul Permanent, cu privire la solicitarea PSD, au fost cinci abțineri - din partea PNL, USR și UDMR.

Voturile „pentru” (deci pentru chemarea premierului în Parlament) nu ar fi putut veni decât de la PSD, AUR și minorități.

Sursele citate afirmă că premierul Bolojan, care este și președinte al PNL, Bolojan le-a cerut liberalilor să se abțină de la acest vot. Aceleași surse afirmă că premierul nu are de gând să se prezinte, luni, în Parlament.

Potrivit solicitării PSD, care a fost aprobată de Biroul Permanent, premierului i se cere să prezinte evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale și regionale, măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, precum și modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect.

