Bolojan nu merge luni la Ora Premierului, anunță ministrul Economiei. Mesaj pentru PSD: "Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă"

Radu Miruţă, ministrul Economiei, a anunțat vineri, 31 octombrie, într-o conferinţă de presă, că Ilie Bolojan nu se va prezenta luni, 3 noiembrie, în Parlament, la Ora Premierului, așa cum au votat PSD şi AUR, care cer explicaţii pentru retragerea trupelor americane din România.

La începutul săptămânii viitoare, premierul va merge "să semneze un contract important, pentru industria de apărare, cu Rheinmetall", a spus Radu Miruţă, potrivit antena3.ro

"Luni, împreună cu premierul, vom semna un contract, pentru industria de apărare, cu Rheinmetall, un pas în faţă pentru dezmorțirea industriei de apărare. Ce fac cei de la PSD observă şi lumea... Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă, să spui că eşti la coaliţie, că eşti cel mai mare partid din coaliţie, că eşti la masa Guvernului, dar să întrebi ce se întâmplă în Guvern. E uşor greu de înţeles.

Eu ştiu că prim-ministrul a răspuns că nu poate merge, e programul anunţat, se va semna acest acord cu Rheinmetall, nu ştiu ceilalți colegi ce vor face.

Riscul pe care și-l asumă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului

Ads

Absența ar putea, însă, să îl transforme pe Bolojan în infractor, explică avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM. Acesta a spus că prezența premierului este formal obligatorie, controlul parlamentar constituțional asupra Guvernului exercitându-se și prin intermediul explicațiilor date personal de primul ministru, la cererea Parlamentului. Există și un articol în Constituție care îl obligă pe șeful Guvernului să dea explicații în Parlament atunci când este chemat, mai spune avocatul.

"Fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate, în cazul de față pe cele 4 teme, constituie infracțiune", a punctat Toni Neacșu.

"Potrivit Legii responsabilității ministeriale, constituie infracțiune, de la 3 luni la 2 ani, refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului, informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului. Termenul maxim în care premierul Ilie Bolojan trebuie să se prezinte în Parlament este de 20 de zile, după care acest refuz devine infracțiune", a explicat fostul membru al CSM.

Ads