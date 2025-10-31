Bolojan nu merge luni la Ora Premierului, anunță ministrul Economiei. Mesaj pentru PSD: "Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 17:30
350 citiri
Bolojan nu merge luni la Ora Premierului, anunță ministrul Economiei. Mesaj pentru PSD: "Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă"
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Facebook/Ilie Bolojan

Radu Miruţă, ministrul Economiei, a anunțat vineri, 31 octombrie, într-o conferinţă de presă, că Ilie Bolojan nu se va prezenta luni, 3 noiembrie, în Parlament, la Ora Premierului, așa cum au votat PSD şi AUR, care cer explicaţii pentru retragerea trupelor americane din România.

La începutul săptămânii viitoare, premierul va merge "să semneze un contract important, pentru industria de apărare, cu Rheinmetall", a spus Radu Miruţă, potrivit antena3.ro

"Luni, împreună cu premierul, vom semna un contract, pentru industria de apărare, cu Rheinmetall, un pas în faţă pentru dezmorțirea industriei de apărare. Ce fac cei de la PSD observă şi lumea... Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă, să spui că eşti la coaliţie, că eşti cel mai mare partid din coaliţie, că eşti la masa Guvernului, dar să întrebi ce se întâmplă în Guvern. E uşor greu de înţeles.

Eu ştiu că prim-ministrul a răspuns că nu poate merge, e programul anunţat, se va semna acest acord cu Rheinmetall, nu ştiu ceilalți colegi ce vor face.

Riscul pe care și-l asumă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului

Absența ar putea, însă, să îl transforme pe Bolojan în infractor, explică avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM. Acesta a spus că prezența premierului este formal obligatorie, controlul parlamentar constituțional asupra Guvernului exercitându-se și prin intermediul explicațiilor date personal de primul ministru, la cererea Parlamentului. Există și un articol în Constituție care îl obligă pe șeful Guvernului să dea explicații în Parlament atunci când este chemat, mai spune avocatul.

"Fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate, în cazul de față pe cele 4 teme, constituie infracțiune", a punctat Toni Neacșu.

"Potrivit Legii responsabilității ministeriale, constituie infracțiune, de la 3 luni la 2 ani, refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului, informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului. Termenul maxim în care premierul Ilie Bolojan trebuie să se prezinte în Parlament este de 20 de zile, după care acest refuz devine infracțiune", a explicat fostul membru al CSM.

Acuzat că știa despre retragerea trupelor americane din România, Grindeanu iese la atac: "N-am avut informaţii decât din presă"
Acuzat că știa despre retragerea trupelor americane din România, Grindeanu iese la atac: "N-am avut informaţii decât din presă"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 31 octombrie, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu...
Riscul pe care și-l asumă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Executivului un infractor
Riscul pe care și-l asumă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Executivului un infractor
Grupul parlamentar PSD a solicitat participarea premierului la ședința de plen de luni, 27 octombrie, în cadrul dezbaterii politice "Ora prim-ministrului", pentru a discuta despre retragerea...
#ora premierului, #bolojan premier, #radu miruta ministrul economiei, #PSD , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rusia declara ca e pregatita pentru negocieri directe cu Ucraina, insa cu o conditie
DigiSport.ro
Andrew Tate i-a furat functia de presedinte si a facut anuntul la care nimeni nu se astepta! "N-a fost o preluare ostila"
ObservatorNews.ro
22 de magistrati s-au pensionat. Printre ei, judecatorul Mihail Udroiu de la ICCJ, in varsta de 48 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fost ministru PSD al Apărării, mesaj ferm pentru Bolojan: "Parlamentul exercită controlul asupra Guvernului, iar prezenţa dumneavoastră nu este opţională"
  2. Acuzat că știa despre retragerea trupelor americane din România, Grindeanu iese la atac: "N-am avut informaţii decât din presă"
  3. Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în privința legii prosumatorilor. Ce invocă președintele
  4. Bolojan nu merge luni la Ora Premierului, anunță ministrul Economiei. Mesaj pentru PSD: "Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă"
  5. Invitat surpriză la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Cine este marele susținător al fostului șef al USR
  6. George Simion cere intervenția SPP: „Instituțiile de forță discriminează opoziția politică. Cer protecție pentru mine, familia mea și colegii din AUR”
  7. Riscul pe care și-l asumă Bolojan dacă nu merge la Ora Premierului. Cum poate deveni șeful Executivului un infractor
  8. Un analist politic dezvăluie semnele „blaturilor” PSD-AUR: ”Vor un guvern cu un PNL mai mic și mai docil”
  9. Sorin Grindeanu, noi critici la adresa guvernului din care face parte și PSD: „Este inadmisibil să tacă în fața diminuării trupelor americane din România” VIDEO
  10. Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de stat german pentru Europa. „Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est”