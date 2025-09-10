Cine este Larry Ellison, șeful Oracle, cel mai bogat om din lume. A reușit într-o singură zi să-l devanseze pe Elon Musk

Cine este Larry Ellison, șeful Oracle, cel mai bogat om din lume. A reușit într-o singură zi să-l devanseze pe Elon Musk
Larry Ellison, cofondator al gigantului tehnologic Oracle/FOTO:X/@ecommerceshares

Larry Ellison, cofondator al gigantului tehnologic Oracle, a devenit cea mai bogată persoană din lume, depășindu-l pe Elon Musk, după ce acțiunile companiei au înregistrat o creștere spectaculoasă miercuri dimineață pe piețele financiare.

Potrivit indicelui miliardarilor realizat de Bloomberg, averea lui Ellison a atins 393 de miliarde de dolari, ușor peste cea a lui Elon Musk, estimată la 384 de miliarde de dolari.

Creșterea valorii acțiunilor Oracle – cu peste 40%, ajungând la 340 de dolari pe acțiune – a fost impulsionată de rezultatele financiare peste așteptări anunțate de companie. Aceasta reprezintă cea mai mare creștere într-o singură zi din istoria Oracle, dar și cea mai mare creștere de avere înregistrată într-o zi pe indicele Bloomberg.

Oracle, evaluată acum la aproximativ 958 de miliarde de dolari, furnizează servicii de cloud tot mai căutate de companiile din domeniul inteligenței artificiale, inclusiv de dezvoltatorul ChatGPT, OpenAI.

Ellison, care deține aproximativ 41% din Oracle, are și alte surse de avere: o participație în Tesla – unde Musk este director general –, o echipă de yachting, turneul de tenis Indian Wells și chiar o insulă în Hawaii.

Relația dintre cei doi miliardari este una apropiată. Ellison, adesea descris ca mentor al lui Musk, a făcut parte din consiliul de administrație al Tesla între 2018 și 2022 și a investit un miliard de dolari în achiziția Twitter, actuala platformă X, la solicitarea lui Musk. Potrivit biografiei semnate de Walter Isaacson, Ellison i-ar fi spus lui Musk: „Voi investi un miliard sau cât consideri tu”.

În plus, Ellison este cunoscut pentru sprijinul acordat fostului președinte american Donald Trump, alături de care a apărut frecvent, inclusiv la lansarea inițiativei Stargate – un proiect de 500 de miliarde de dolari destinat dezvoltării infrastructurii de inteligență artificială în SUA. Musk, și el un susținător vocal al campaniei lui Trump pentru alegerile din 2024, a avut la rândul său o relație apropiată cu fostul președinte, înainte ca aceasta să se deterioreze în cursul acestui an.

Elon Musk, care conduce Tesla, compania aerospațială SpaceX și platforma X, a fost pentru prima dată declarat cel mai bogat om din lume în 2021, potrivit Bloomberg. Ulterior, a fost devansat de Jeff Bezos și Bernard Arnault, dar a recâștigat titlul anul trecut. Acum, după mai puțin de un an, acesta trece în mâinile lui Larry Ellison, în vârstă de 81 de ani.

#Oracle, #larry ellison, #cel mai bogat om din lume, #Elon Musk, #tesla , #stiri externe
