Oracle confirma preluarea afacerilor TikTok din SUA de la grupul chinez ByteDance. Acordul necesita aprobarea guvernului american

Acordul necesita aprobarea guvernului american. "Oracle confirma declaratia secretarului Mnuchin conform careia face parte din propunerea prezentata de ByteDance catre Departamentul Trezoreriei weekendul trecut, in care Oracle va servi ca furnizor de tehnologie de incredere", a anuntat luni Oracle.Anterior, secretarul Trezoreriei SUA, Steve Mnuchin, a spus la CNBC ca guvernul SUA intentioneaza sa analizeze acordul saptamana aceasta."Voi spune doar ca, din punctul nostru de vedere, va trebui sa ne asiguram ca este un cod sigur, ca datele americanilor sunt sigure, ca telefoanele sunt sigure si vom cauta sa avem discutii cu Oracle in urmatoarele cateva zile, cu echipele noastre tehnice ", a spus Mnuchin la emisiunea "Squawk Box ".Citand ingrijorarea ca datele personale ale americanilor sunt transmise guvernului chinez, Casa Alba a impus ca, pana la termenul limita de 20 septembrie, ByteDance sa anunte un plan de vanzare a TikTok in SUA, urmand ca in caz contrar aplicatia sa fie interzisa pana pe 29 septembrie.Acordul trebuie incheiat pana pe 12 noiembrie. TikTok a afirmat ca guvernul chinez nu are acces la datele utilizatorilor. "Putem confirma ca am depus o propunere catre Departamentul Trezoreriei, care credem ca ar rezolva problemele de securitate ale administratiei", a anuntat TikTok intr-un comunicat."Aceasta propunere ne-ar permite sa continuam sa sustinem comunitatea noastra de 100 de milioane de oameni din SUA care iubesc TikTok pentru conectare si divertisment, precum si sutele de mii de proprietari de companii mici si creatori care se bazeaza pe TikTok pentru a-si dezvolta mijloacele de trai si a-si construi semnificativ cariere", arata comunicatul.In functie de modul in care se va desfasura tranzactia, ar putea stimula afacerea cloud a Oracle. S-ar putea ca Oracle sa devina mai vizibila pentru tinerii consumatori si sa obtina control asupra unui segment de publicitate important. Microsoft , care concureaza cu Oracle in domeniul cloud computing si software de baze de date, a fost, de asemenea, interesata de operatiunile TikTok din S.U.A. Dar oferta Microsoft a fost respinsa, iar compania a anuntat duminica ca s-a retras din proces.Duminica, Walmart a anuntat ca este in continuare interesata sa investeasca in TikTok, care are peste 100 de milioane de utilizatori activi lunari in SUA.