Cât costă noul spital de boli infecțioase de la Oradea. Ministrul Sănătății a anunțat cu ce bani va fi construit unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a afirmat că la Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de boli infecțioase, început prin PNRR și dus mai departe cu finanțare europeană nerambursabilă. Valoarea proiectului este de 135 de milioane de euro.

”Lucrările la Spitalul de Boli Infecțioase din Oradea continuă – proiect de 135 milioane de euro! La Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de Boli Infecțioase, început prin PNRR și dus mai departe cu finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul Operațional Sănătate. Investiția are o valoare de 135 milioane de euro și va fi finalizată anul viitor”, afirmă ministrul Sănătății.

Rogobete subliniază că niciun șantier din sănătate nu va rămâne neterminat.

”Toate proiectele începute, indiferent că au fost lansate prin PNRR sau transferate pe alte programe europene, vor fi finalizate. În Oradea se construiește mai mult decât un spital. Se construiește siguranță, încredere și protecție pentru generațiile viitoare”, conchide ministrul.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, 12 septembrie, că opt proiecte care au fost inițial incluse în PNRR și care nu mai pot fi menținute vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Bolojan și mai mulți miniștri s-au întâlnit cu reprezentanții unităților sanitare și ai constructorilor.

”8 proiecte care au fost inițial incluse în Programul Național de Redresare și Reziliență, și care nu mai pot fi menținute, vor fi finanțate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Astăzi, am avut o întâlnire la Palatul Victoria, alături de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cu reprezentanții unităților sanitare și ai constructorilor.

Scopul întâlnirii a fost să îi informăm pe toți cei implicați despre pașii care trebuie parcurși în perioada următoare”, a transmis, vineri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Printre cele 8 proiecte se regăsește și ”Construire și dotare clădire destinată secțiilor de boli infecțioase și pneumologie în Oradea”.

