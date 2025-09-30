Spitalul din România care are o parcare supraetajată proprie cu sute de locuri. Este singurul din țară cu asemenea dotări FOTO

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:29
Spitalul Oradea are o parcare supraetajată proprie cu sute de locuri FOTO Facebook/Spital Clinic Județean de Urgență Bihor - Oradea

Parcarea supraetajată a Spitalului Județean din Oradea, singurul din România cu o parcare proprie, și noua policlinică a acestei unități medicale au ajuns la stadiul finalizării, fiind prezentate marți, 30 septembrie, de primarul municipiului Oradea, Florin Birta, alături de constructori și conducerea unității medicale.

Parcarea cu 516 locuri, dispuse pe cinci niveluri, dintre care unul subteran, 21 de locuri fiind pentru persoane cu dizabilități și 10 locuri pentru mașini electrice, va fi dată în folosință, miercuri, iar ambulatoriul integrat, o clădire alipită spitalului cu demisol, parter și trei etaje, își va demara activitatea cu publicul de la 1 noiembrie.

'Nu știu să mai fie în țară o asemenea parcare, de 500 de locuri, care să fie legată direct de noua policlinică, printr-un coridor suspendat, și policlinica legată de spital. Specific pentru această investiție este capacitatea foarte mare, fiecare nivel având intrare separată, soluție care înlocuiește rampele și pantele. Pe terasa superioară sunt montate panouri fotovoltaice, adică va avea independență energetică și, un lucru important, se adaugă la cele aproape 3.000 de locuri de parcare pe care Oradea le are în parcări subterane și supraterane în afara carosabilului', a declarat, pentru AGERPRES, Florin Birta.

Parcarea va rezolva problema dificilă a locurilor de parcare pentru aparținătorii pacienților internați în Spitalul Județean, pentru personalul medical, dar și pentru riverani.

În primele trei luni, ca de obicei, parcările vor fi gratuite.

Lucrările la cele două obiective de investiții - parcarea și policlinica, ambele situate lângă spital, pe strada Gheorghe Doja - au demarat în octombrie 2023, cu termen de finalizare 18 luni și au fost construite de asocieri de firme, conduse de companii din grupul Selina. Lucrările au fost prelungite cu circa cinci luni din cauza unor lucrări suplimentare, pentru modificarea PUZ-ului și pentru timp friguros.

Parcarea supraetajată, cu o amprentă la sol de 3.500 de metri pătrați, suprafață desfășurată 17.500 de metri pătrați, se realizează din bugetul local, în valoare inițială de 45 de milioane de lei, la care se vor mai adăuga anumite costuri, de circa 10-20%, pentru lucrări suplimentare.

Constructorul parcării a fost asocierea formată din Drum Asfalt SRL - lider de asociere și Grup Construcții Est - asociat.

Ambulatoriul, cu o înălțime de 14 metri și o suprafață desfășurată de 30.290 metri pătrați, este realizat printr-un proiect cu fonduri europene, în valoare de 68 de milioane de lei, din care 10,5 milioane de lei, finanțate prin Programul Operațional Regional și cofinanțarea Primăriei Oradea. Proiectul include construcția și dotarea ambulatoriului.

La parter și etajul 1 se va amenaja zona de policlinică-ambulatoriu, la etajul 2 va funcționa zona administrativă, iar la etajul 3 este în curs de amenajare o secție nouă ATI, cu 22 de saloane individuale, cu dotări foarte moderne, după modelul terapiei intensive de la Spitalul Emory din Atlanta.

'La intrarea în fiecare cabinet este un panou electronic, așa cum am văzut într-un spital din Turcia, unde va fi afișată fotografia medicului care consultă și specialitatea respectivă. Încercăm să rezolvăm și programul prelungit, solicitat de minister, până la orele 20-21 seara. Vom avea și trei încăperi destinate spitalizărilor de o zi, un alt concept încurajat de Ministerul Sănătății', a precizat managerul spitalului, dr, Gheorghe Carp.

Clădirea policlinicii are un sistem modern de încălzire și răcire, utilizând, ca și noua clădire a UPU, piloți energetici și pompe de căldură, pentru a se folosi căldura din sol.

Investiția este realizată de asocierea formată din Precon Transilvania SRL - lider de asociere și asociații Lemacons SRL, Termoline SRL, Romger General Trade & Consulting, cu doi subcontractanți.

'Aceste două clădiri au fost proiecte complexe și dificile, construite în coasta dealului, de unde au fost excavați doar 27.000 de metri cubi de pământ, care a însemnat peste 1.500 de basculante. S-au făcut foraje la baza dealului pentru a stabiliza terenul, au construit rezervoare de apă, rezerve pentru incendiu și altele. Cred că prin acest proiect toți cei care vor tranzita această zonă, cu o problemă la spital, vor avea un confort mult mai ridicat prin aceste investiții', a declarat, în prezentare, Florin Birta.

Edilul a ținut să menționeze că aceste proiecte au fost demarate de fostul primar Ilie Bolojan, împreună cu doctorul Carp, managerul general al spitalelor unificate din Oradea.

