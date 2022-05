1 Iunie 2022 - Oradea copiilor!

Piata Unirii, Parcul 1 Decembrie si Cetatea - evenimentele propuse de 1 Iunie in acest an vor avea loc in aceste trei locatii.Incepand cu ora 11:00 si pana dupa-amiaza la 16:00, Piata Unirii va fi transformata in expozitie de masini si echipamente spectaculoase: ISU, Politia, Jandarmeria, Politia Locala si Politia de Frontiera isi vor prezenta autospecialele si accesoriile din dotare. De la aceeasi ora, in Parcul 1 Decembrie va incepe programul dedicat copiilor, cu Treasure Hunt, campionat de ... citeste toata stirea