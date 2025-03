1 martie, la Gradinita cu Program Prelungit nr. 42 - Sarbatoarea martisorului

Martisorul este considerat simbolul primaverii, al revenirii la viata a naturii si a tot ce o inconjoara. Oferit in ziua de 1 martie este considerat un talisman al norocului, al pretuirii si al bunastarii.In saptamana martisorului, prescolarii Gradinitei cu Program Prelungit nr. 42, "Maria", din Oradea, insotiti de doamnele profesoare in educatia inclusiva, au impartit martisoare confectionate de ei cu multa bucurie in cartieul Iosia. Chiar dupa micul dejun, copiii, cu mic cu mare, tinandu-se ... citește toată știrea