10 tone de anvelope uzate, oprite la intrarea in tara. Soferul nu a putut prezenta documentele necesare

Politistii de frontiera de la Bors I, judetul Bihor, impreuna cu lucratori ai Comisariatului Judetean Bihor din cadrul Garzii Nationale de Mediu, nu au permis intrarea in tara a unui TIR incarcat cu 10,5 tone de deseuri constand in anvelope uzate, pentru care soferul nu a putut prezenta documente necesare importului, conform prevederilor legale in vigoare. Soferul transportului de deseuri era un cetatean roman. "Politistii de frontiera bihoreni au efectuat, pe sensul de intrare in tara, ... citeste toata stirea