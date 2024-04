105 ani de la eliberare - Ceremonii militare in Alesd, Beius si Oradea

In zilele de 18, 19 si 20 aprilie 2024 vor avea loc, la Alesd, Beius si Oradea, ceremonii militare prilejuite de sarbatorirea a 105 ani de la eliberarea, cu ajutorul Armatei Romaniei, in frunte cu generalul Traian Mosoiu, de sub regimul bolsevic al lui Bela Kun, in sfanta zi de Pasti a anului 1919, si instaurarea administratiei romanesti in judetul Bihor si in Oradea.La Alesd, ceremonia militara este programata azi, 18 aprilie, incepand cu ora 12.30, in Piateta din fata Casei de Cultura ... citește toată știrea