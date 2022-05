130 de autobuze si microbuze electrice, hibrid si cu hidrogen

Dupa proiectul pentru achizitia a sapte tramvaie noi, Primaria va depune si un mega-proiect, pentru innoirea parcului auto au OTL SA. "In aceasta luna, au fost depuse proiecte, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de 16 milioane de euro, privind achizitia a 7 tramvaie. Acum dorim sa depunem prin POR aceasta achizitie. Incercam sa modernizam cat mai mult flota OTL si sa determinam oradenii sa circule cu mijloacele de transport in comun. Suntem constienti ca ... citeste toata stirea