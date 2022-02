15 metode pentru un Bun Inceput de An, sesiune online pentru bunastarea personala

Totul a decurs atat de placut incat gazda a decis organizarea unei noi editii. Cum prima s-a bucurat de o atmosfera placuta, si le-a fost de folos participantilor, cu inscrieri si in dimineata intalnirii dar si in urma acesteia, se cerea un "bis"!Astfel ca acum, daca sunteti interesati sa aveti o stare de spirit excelenta, sunteti invitati sa luati parte in a doua sesiune intitulata "15 metode pentru un Bun Inceput de An". Avantajul e ca metodele nu doar vor fi explicate, ci vor fi si ... citeste toata stirea