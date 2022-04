150 de actiuni de igienizare in bazinul hidrografic Crisuri

MEDIU. Sub sloganul "Vrem o tara fara deseuri abandonate!", la inceputul acestei saptamani, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat campania nationala "Curatam Romania!".Aceasta campanie se desfasoara in perioada 4 aprilie - 4 mai 2022 si este prima campanie de acest fel din Romania intrucat implica in mod activ institutiile de mediu, autoritatile centrale si cele locale, asociatiile de profil, Asociatiile Municipiilor, Oraselor, Comunelor si societatea civila.Activitatile au ca ... citeste toata stirea