20 de startup-uri de tech au sansa de a primi finantari de la "Make IT In Oradea"

Asociatia "Make IT in Oradea" a organizat in perioada februarie - aprilie 2022 etapa de preselectie din editia a doua a programului de incubare pentru startup-uri de tehnologie Bright Labs Incubator. Etapa s-a incheiat prin selectarea a 20 de startup-uri care vor continua spre etapa de validare. Aceasta consta in ateliere de lucru si sesiuni de mentorare saptamanale.Evenimentele de preselectieIn acest an, evenimentele de preselectie au avut loc saptamanal, pe durata a sase saptamani, si au ... citeste toata stirea