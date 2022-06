2022 se anunta un an bun pentru afine

Din fericire pentru anumite afaceri, obiceiurile de consum formate in timpul pandemiei par a se pastra si in acest an. Aceasta cerere care se mentine ridicata este intampinata de o productie a afinelor ce se anunta a fi foarte buna la nivel global.De ce sunt afinele importante?In primul rand, afinele sunt o bogata sursa de vitamine si alti nutrienti. 100 de grame va ofera 57 de calorii, 0.7 grame de proteine, 14.5 grame de carbohidrati, 10 grame de zahar, 2.4 grame de fibre si 0.3 grame de ... citeste toata stirea