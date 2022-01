24 de utilaje RER deszapezesc principalele artere din Oradea. Sunteti multumiti de calitatea deszapezirii?

Potrivit operatorului de salubritate RER Vest, in cursul diminetii de marti, 11 ianuarie, au fost imprastiate 135 de tone de material antiderapant solid, iar in zonele pietonale s-a intervenit cu aproximativ 5000 de litri de clorura de calciu.Desi pe principalele artere din Oradea se circula fara probleme, soferii s-au plans de modul in care s-a intervenit pe serpentinele dinspre Paleu sau pe drumu expres. Viteza medie de deplasare pe drumul expres era de circa 20-25 km/h, ne-a declarat un ... citeste toata stirea