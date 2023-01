26 de copii talentati - Pocola are ansamblu folcloric

La Pocola, comuna aflata in vecinatatea Beiusului, a fost infiintat un nou ansamblu folcloric.In decembrie, cu ocazia spectacolului de colinde de la Beius, pe scena au urcat si cativa copii din Pocola, ceea ce l-a determinat pe primarul Vasile Birta sa initieze demersurile pentru infiintarea unui ansamblu folcloric in comuna. Ajutat de Anca Banda, referent la Casa de Cultura "Ioan Ciordas" Beius, primarul Birta a reusit infiintarea ansamblului folcloric al comunei Pocola, acesta avand in ... citeste toata stirea