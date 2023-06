Primarul Florin Birta a felicitat miercuri, 31 mai, 33 de familii care au sarbatorit Nunta de aur, implinind 50 de ani de casatorie. Festivitatea de premiere a avut loc in sala mare a Primariei Oradea, dupa aproape trei ani de pauza cauzata de pandemie.Organizat de Primaria Oradea prin Compartimentul de Stare Civila, evenimentul a constat in premierea a 33 de familii care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta si care au domiciliul in municipiul Oradea, prin acordarea unei diplome ... citeste toata stirea