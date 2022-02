40 de bihoreni amendati pentru nepurtarea mastii

Vineri, 11 februarie, sub autoritatea Institutiei Prefectului - Judetul Bihor, politistii bihoreni, alaturi de reprezentanti ai unor institutii de aplicare a legii din judetul Bihor au continuat actiunile in sistem integrat, in zonele publice aglomerate, centre comerciale, piete, targuri, terase, in trafic, precum si in mijloacele de transport, pentru verificarea respectarii prevederilor legale si a masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii raspandirii Covid-19 in judetul Bihor. ... citeste toata stirea