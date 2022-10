450 de piloti forati deja in Piata Gojdu iar Pasajul Cetate e gata in proportie de 50%

Reteaua de pasaje subterane din Piata Gojdu este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura derulate vreodata in Oradea. Fiecare pasaj va avea cate doua rampe, de intrare respectiv iesire."Cred ca este cel mai complex proiect pe care Primaria Oradea l-a avut in executie. Trebuie forati 2.200 de piloti pentru implementarea proiectului. Am avut intarzieri de 3-4 luni in semnarea contractului de executie, chiar daca procedura de licitatie era finalizata. Aceste intarzieri au fost ... citeste toata stirea