5 medalii la Cupa Romaniei. Bako Anastasia este speranta natatiei oradene

Desfasurata la Targoviste, Cupa Romaniei la inot tineret si seniori a relevat evolutiile foarte bune ale sportivei Bako Anastasia, care a reusit sa castige nu mai putin de cinci medalii. Legitimata la CS Crisul (antrenoare Cristina Madau), Anastasia s-a clasat pe locurile 2 in proba de 50 metri, la tineret si la senioare. Ea a mai cucerit trei medalii de bronz, in probele de 50 metri fluture tineret, 100 metri liber, la tineret si la senioare. In proba de 100 metri fluture, a ocupat locul 4 la ... citeste toata stirea