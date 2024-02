5 salarii minime brute, prima de instalare pentru profesorii din zone defavorizate

Din anul scolar 2025-2026, profesorii care aleg sa se titularizeze in zonele defavorizate sau izolate din Romania vor beneficia de o prima de instalare substantiala, conform prevederilor Legii invatamantului preuniversitar nr. 198/2023.Aceasta prima de instalare neimpozabila va fi egala cu cinci salarii minime brute pe tara, se stipuleaza in lege.Conform articolului 190 (6) al legii, personalul didactic titular repartizat in unitatile de invatamant din aceste zone va primi prima de ... citește toată știrea