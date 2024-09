60 de ani de la infiintarea Ansamblului Folcloric "Nuntasii Bihorului" - Concert Aniversar

Publicul bihorean s-a bucurat joi, 19 septembrie, de spectacolul folcloric dedicat implinirii a 60 de ani de la infiintarea Ansamblului "Nuntasii Bihorului".Pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Oradea au urcat "Nuntasii" din toate vremurile, seniori, tineri si copii, solisti si colaboratori ai ansamblului. Acestia au fost acompaniati de Orchestra Rapsodia Bihoreana, sub conducerea dirijorului Liviu Butiu. In prezent, ansamblul are 28 de dansatori, sase solisti si 14 instrumentisti. ... citește toată știrea