80 de ani de la eliberarea lagarului de la Auschwitz - Comemorare la fabrica mortii

Un grup de supravietuitori ai lagarului nazist de concentrare si exterminare de la Auschwitz a depus luni coroane de flori si a aprins lumanari in fata emblematicului "Perete al mortii", in memoria victimelor, in primul dintre evenimentele de comemorare a 80 de ani de la eliberarea infrastructurii criminale naziste, informeaza EFE.Acest act emotionant a avut loc langa infamul "Bloc 11", inchisoarea lagarului sau blocul mortii, aflat la doar cativa pasi de locul unde se afla peretele unde au ... citește toată știrea