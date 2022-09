82 de scoli si gradinite fara autorizatii sanitare

Noul an scolar a inceput in Bihor cu probleme vechi. O radiografie a Directiei de Sanatate Publica Bihor arata ca, din 708 de unitati de invatamant din Bihor, 82 au inceput anul scolar fara autorizatie sanitara. Mii de copii sunt afectati de aceasta situatie. Ei vor invata in scoli si gradinite ce ar trebui sa fie inchise.Marile probleme descoperite de Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Bihor sunt latrinele in curte, cladiri neconforme, curte comuna neinprejmuita, circuite ... citeste toata stirea