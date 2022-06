A debutat Salonul Vinurilor Millesime in Cetatea Oradea. 24 de crame si-au prezentat vinurile

Ziua de 3 iunie este Ziua internationala a Fetestii Regale, prima zi a unui soi romanesc, care a aniversat anul acesta 101 ani si Ziua in care a fost botezat vinul Negru de Dragasani."Azi sarbatorim Feteasca Regala si un soi nou, provocator, rosu. E vorba de Negru de Dragasani. Este un soi cu mare perspectiva in zona de nord a tarii, la care va trebui sa-i dam un nume. Ideea este ca nu poti folosi numele de areal in numele soiurilor, potrivit legislatiei europene. Vom propune sa se numeasca ... citeste toata stirea