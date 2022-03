Nascut in 26 iulie 1957 la Campulung Muscel, judetul Arges, a absolvit in 1983 Institutul de Medicina si Farmacie din Cluj-Napoca.in 1997 devine medic primar Medicina Interna 1997, in anul 2000 ajunge doctor in Medicina, iar in 2004 - medic primar Diabet zaharat, Nutritie si Boli metabolice.Tot din 2004 a inceput sa profeseze si ca profesor universitar la Facultatea de Medicina si Farmacie ... citeste toata stirea