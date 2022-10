A fost lansat apelul de proiecte - "Bursa Talentelor"

Fundatia Comunitara Oradea a lansat cea de-a IX-a editie a "Bursei Talentelor", un program prin care fundatia sustine dezvoltarea de proiecte cu impact in comunitatea bihoreana, oferind sprijin financiar si mentorare in implementarea unor idei bune."Bursa Talentelor reprezinta, de fapt, punctul de intersectie in care se intalneste cererea de burse (initiatorii de proiecte) cu oferta (finantatorii) si are loc schimbarea in bine atat de necesara comunitatii din care facem parte", anunta Maria ... citeste toata stirea