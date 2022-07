A fost prelungita perioada de recenzare. Amenzi intre 1.000 si 3.000 de lei pentru cei care nu se recenzeaza

Ritmul scazut de recenzare a determinat Comisia Centrala pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania in anul 2021 (CCRPL2021) sa prelungeasca perioada de colectare a datelor prin interviu fata in fata, pana la data de 24 iulie 2022. In aceasta faza a recensamantului, datele sunt colectate de recenzori, la domiciliu sau in punctele fixe de recenzare.Pana marti, peste 88% din populatia tinta estimata a judetului Bihor s-a recenzat, potrivit unui comunicat al Directiei Judetene de ... citeste toata stirea