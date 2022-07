A fost promulgata legea privind masurile pentru clientii finali de energie si gaze naturale

Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 care prevede stabilirea unor masuri aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si modificarea si completarea unor acte normative.Proiectul vizeaza acordarea unei scheme de sprijin pentru consumatorii casnici si nu numai, in vederea asigurarii in plan economic si social a unui nivel ridicat de protectie a ... citeste toata stirea