A fost semnat contractul pentru podul nou din Nimaiesti

Consiliul Judetean Bihor a semnat vineri contractul pentru construirea unui nou pod in localitatea Nimaiesti, comuna Curatele, pe drumul judetean DJ764H. In urma licitatiei organizate de CJ Bihor pentru executia lucrarilor, a fost desemnata firma SC ILe Viorel Construct SRL. Valoarea investitiei este de 2 milioane de lei, fara TVA."Proiectul prevede construirea unui pod transversal nou, cu o lungime de 12 metri peste Valea Beiusele, in locul podului existent care are o lungime de 8 metri. ... citeste toata stirea