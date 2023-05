Oradenii sunt invitati, incepand de azi si pana duminica, in Cetate, pentru a da startul unei veri pline de mancare delicioasa, muzica live si distractie alaturi de cei dragi.Street Food Festival isi incepe calatoria din acest an in Cetatea Oradea, in perioada 4-7 mai, cu o tema noua: "Better Together". Festivalul promite cele mai bune preparate din bucataria internationala, alaturi de muzica live si seturi de DJ, oferind si o zona dedicata copiilor.Vizitatorii se pot astepta sa se rasfete ... citeste toata stirea