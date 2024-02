Pavajul se realizeaza cu piatra naturala din granit auriu si cubeti de porfir, pe o suprafata de 7.600 mp."Dupa finalizarea acestei investitii, prevazuta pana la jumatatea acestui an, oradenii vor castiga o zona publica de calitate pentru recreere, amplasata in imediata apropiere a statuii lui Mihai Eminescu. Aici vor putea fi organizate inclusiv evenimente cu caracter social-cultural. Spatiul urban nou creat va fi unul reprezentativ pentru orasul nostru, prin reinterpretarea in cheie moderna ... citeste toata stirea