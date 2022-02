A inceput razboiul! Cel putin opt morti in Ucraina. Explozii in sapte orase mari de la inceputul atacului

UPDATE!Autoritatile ucrainene au anuntat moartea a cel putin opt persoane si au raportat explozii in sapte orase mari, inclusiv in capitala Kiev, de la inceperea interventiei militare ruse, informeaza BBC News.Au fost raportate atacuri care au generat explozii in Kiev, Mariupol, Harkiv, Odesa, Dnipro, Kramatorsk si Ivano Frankivsk, au declarat surse locale citate de BBC News.Coloane de tancuri au patruns in regiunile separatiste Lugansk si Donetk, dar si in sudul Ucrainei, dinspre Crimeea, ... citeste toata stirea