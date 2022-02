A inceput recensamantul populatiei si al locuintelor

Amanat cu un an din cauza pandemiei de COVID-19, Recensamantul Populatiei si al Locuintelor (RPL) a demarat pe 1 februarie, cu prima etapa: preluarea datelor din surse administrative, etapa care va dura pana in prima decada a lunii martie. Recensamantul va fi unul in care toate datele vor fi colectate in format electronic, atat online, cat si pe teren, iar un accent mai mare se va pune de colectarea datelor din surse administrative. Pentru prima data in Romania va fi posibila auto-recenzarea ... citeste toata stirea