A murit Louie Anderson, indragitul actor din "Viata cu Louie"

Louie Anderson, cu o cariera de peste patru decenii ca actor si comediant, a murit vineri. Actorul avea 68 de ani, potrivitAnderson a murit la un spital din Las Vegas din cauza complicatiilor cauzate de cancer, a spus Glenn Schwartz, publicistul sau.Acesta a primit trei premii Emmy consecutive pentru performanta sa.El a fost si gazda emisiunii Family Feud din 1999 pana in 2002, in programele speciale de comedie si in aparitii frecvente in talk-show-uri de noapte.Anderson s-a interpretat ... citeste toata stirea