A reaparut volumul disparut din dosarul lui Victoras Micula. Unde l-au gasit grefierii dupa un an de cautari

Volumul cu declaratiile de martor din dosarul in care Victor Micula este judecat pentru ca ar fi accesat ilegal baza de date a MAI, dar si ca, echipat ca un politist, a participat ilegal la o perchezitie, a fost gasit dupa un an de cautari. Volumul disparut este al treilea dintr-un numar de sase, si continea declaratiile martorilor audiati in ancheta penala pornita pe numele milionarului oradean, in aceeasi cauza fiind inculpati si patru subofiteri de politie inculpati pentru protejarea ... citeste toata stirea