A XXIX-a editie in Parcul Nicolae Balcescu - Targul Mesterilor Populari din Romania

In perioada 22 - 24 iulie, Muzeul Tarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal organizeaza cea de a XXIX-a editie a Targului Mesterilor Populari din Romania. La aceasta manifestare au fost invitati 150 de mesteri din toate zonele etnografice ale Romaniei.Evenimentul se desfasoara in parteneriat cu Consiliul Judetean Bihor, Primaria Oradea, Centrul de Cultura al Judetului Bihor, Directia Judeteana pentru Cultura Bihor si Asociatia "Prietenii Muzeului Tarii Crisurilor". Ca in fiecare an, targul se ... citeste toata stirea